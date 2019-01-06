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Картинки дня: 6 января 2019 года, воскресенье

Испанец Роберто Баутиста-Агут радуется победе на теннисном корте турнира в Дохе.

В Париже вновь вспыхнули (местами - в буквальном смысле слова) протесты "желтых жилетов".

Житель окрестностей Кабула убирает первый снег зимы.

Посетители катаются на гигантских ледяных горках на фестивале ледовой архитектуры в Харбине, Китай.

Константинопольский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии "новой церкви" Украины.

Массовое занятие школьников йогой в городе Ахмедабад, Индия.

Ученики демонстрируют свои труды по каллиграфии во время экзамена в одной из школ Японии.

Палестинец несет своего раненного собрата в районе столкновений с израильскими солдатами.

Новогодним подарком для жителей Крыма стала настоящая зима. На фото - снег, укутавший Евпаторию.
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В РПЦ сообщили, что митрополит Епифаний не получил ни одного поздравления с получением томоса
Патриарх Константинопольский Варфоломей вручил митрополиту Епифанию томос об автокефалии ПЦУ
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