Картинки дня: 6 января 2019 года, воскресенье

Испанец Роберто Баутиста-Агут радуется победе на теннисном корте турнира в Дохе.
В Париже вновь вспыхнули (местами - в буквальном смысле слова) протесты "желтых жилетов".
Житель окрестностей Кабула убирает первый снег зимы.
Посетители катаются на гигантских ледяных горках на фестивале ледовой архитектуры в Харбине, Китай.
Константинопольский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии "новой церкви" Украины.
Массовое занятие школьников йогой в городе Ахмедабад, Индия.
Ученики демонстрируют свои труды по каллиграфии во время экзамена в одной из школ Японии.
Палестинец несет своего раненного собрата в районе столкновений с израильскими солдатами.
Новогодним подарком для жителей Крыма стала настоящая зима. На фото - снег, укутавший Евпаторию.