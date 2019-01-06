Картинки дня: 7 января 2019 года, понедельник

Житель баварского города Варнгау чистит дорожку после сильного снегопада.
Праздник Богоявления в Праге отметили купанием в ледяной воде.
Участницы женского марша "желтых жилетов" в Париже.
Представительница китайской народности Мао принимает участие в соревнованиях по перетягиванию каната на национальном фестивале.
Патриарх Константинопольский Варфоломей и митрополит Епифаний на церемонии в Стамбуле, где официально был оформлен томос о предоставлении независимости Православной Церкви Украины.
Отряд кораблей Тихоокеанского флота, в составе которых — ракетный крейсер «Варяг», зашёл в порт Манилы на Филиппинах.
Жители Японии смогли наблюдать частичное солнечное затмение.
В китайском Харбине в эти дни проходит крупнейший в мире фестиваль ледяной архитектуры.
Модель демонстрирует коллекцию бренда Charles Jeffrey LOVERBOY на неделе моды в Лондоне.