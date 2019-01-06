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Картинки дня: 7 января 2019 года, понедельник

Житель баварского города Варнгау чистит дорожку после сильного снегопада.

Праздник Богоявления в Праге отметили купанием в ледяной воде.

Участницы женского марша "желтых жилетов" в Париже.

Представительница китайской народности Мао принимает участие в соревнованиях по перетягиванию каната на национальном фестивале.

Патриарх Константинопольский Варфоломей и митрополит Епифаний на церемонии в Стамбуле, где официально был оформлен томос о предоставлении независимости Православной Церкви Украины.

Отряд кораблей Тихоокеанского флота, в составе которых — ракетный крейсер «Варяг», зашёл в порт Манилы на Филиппинах.

Жители Японии смогли наблюдать частичное солнечное затмение.

В китайском Харбине в эти дни проходит крупнейший в мире фестиваль ледяной архитектуры.

Модель демонстрирует коллекцию бренда Charles Jeffrey LOVERBOY на неделе моды в Лондоне.
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