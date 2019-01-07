Рождественская служба в Храме Христа Спасителя
Рождественская служба в Храме Христа Спасителя
Рождественская служба в Храме Христа Спасителя
Рождественская служба в Храме Христа Спасителя
Рождественская служба в Храме Христа Спасителя
Рождественская служба в Храме Христа Спасителя
Рождественская служба в Храме Христа Спасителя
Рождественская служба в Храме Христа Спасителя
Рождественская служба в Храме Христа Спасителя
Рождественская служба в Храме Христа Спасителя
Рождественская служба в Храме Христа Спасителя
Рождественская служба в Храме Христа Спасителя
Рождественская служба в Храме Христа Спасителя
В Минобороны РФ сообщили, что за действиями американского корабля в Черном море следит фрегат "Пытливый"