Фотогалереи
Картинки дня: 9 января 2019 года, среда

Нефтяной танкер взорвался и загорелся у берегов гонконгского острова Ламма, по меньшей мере один человек погиб

Песчаная буря накрыла Юго-Восток Австралии

В Индонезии проснулся вулкан Мерапи

Два поезда столкнулись в ЮАР, погибли не менее трех человек, пострадали 200 пассажиров. Инцидент произошел в городе Претория

Ким Чен Ын покинул Пекин после двухдневного визита в столицу Китая

Мощный снегопад пришел в Высокие Татры. На главном зимнем курорте Польши уже выпало больше 165 сантиметров снега, а температуры упали до минус 16 градусов

В Париже на площади Бастилии собрались несколько сотен женщин в жёлтых жилетах. Под звуки "Марсельезы" они на некоторое время перекрыли движение транспорта в городе

Владимир Путин посетил Калининградскую область. Во время визита в самый западный регион страны президент дал старт масштабным культурно-образовательным проектам

Испанская береговая служба за два дня спасла 549 мигрантов, которые пытались пересечь Средиземное море
Новости 24
Китай объявил о завершении торговых переговоров с США
Молодой мужчина пострадал при столкновении трех грузовиков на МКАД
В Камбодже нашли тела двух россиян
США не планируют размещать войска на Курилах в случае их перехода Японии
Дмитрий Песков заявил о взаимопонимании с WADA
В Испании семья нашла в праздничном пироге чек на 10 тысяч евро
Синод Константинопольского патриархата подписал томос для Украины
Дмитрий Песков оставил без комментариев вопрос о возможном обмене Бутиной на Уилана
Бывший глава ЦРУ назвал Владимира Путина "подарком для НАТО"
В китайском метро произошла смертельная авария
В Государственной Думе началась весенняя сессия
В Роструде назвали даты следующих длинных выходных
Спутник NASA нашел экзопланету в 23 раза тяжелее Земли
Курс доллара по итогам начала торгов составил 66,84 рубля
В МИД России сообщили о готовности к обсуждению ДРСМД с США
"Почта России" будет взимать пошлины с покупателей зарубежных интернет-магазинов
Япония планирует приобрести необитаемый остров для переноса туда учений американской палубной авиации
National Interest высоко оценил российский танк Т-90
США могут ввести санкции против участников строительства "Северного потока-2"
Конгресс США попросил минфин страны не снимать санкции с компаний Дерипаски
В Тихом океане дрейфует горящее судно с автомобилями на борту
Представители Канады и КНДР в прошлом году провели тайные переговоры
Максим Топилин заявил, что зарплаты бюджетников будут проиндексированы