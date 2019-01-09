Картинки дня: 9 января 2019 года, среда

Нефтяной танкер взорвался и загорелся у берегов гонконгского острова Ламма, по меньшей мере один человек погиб

Песчаная буря накрыла Юго-Восток Австралии

В Индонезии проснулся вулкан Мерапи

Два поезда столкнулись в ЮАР, погибли не менее трех человек, пострадали 200 пассажиров. Инцидент произошел в городе Претория

Ким Чен Ын покинул Пекин после двухдневного визита в столицу Китая

Мощный снегопад пришел в Высокие Татры. На главном зимнем курорте Польши уже выпало больше 165 сантиметров снега, а температуры упали до минус 16 градусов

В Париже на площади Бастилии собрались несколько сотен женщин в жёлтых жилетах. Под звуки "Марсельезы" они на некоторое время перекрыли движение транспорта в городе

Владимир Путин посетил Калининградскую область. Во время визита в самый западный регион страны президент дал старт масштабным культурно-образовательным проектам

Испанская береговая служба за два дня спасла 549 мигрантов, которые пытались пересечь Средиземное море