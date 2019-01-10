Картинки дня: 10 января 2019 года, четверг

Старейшую синагогу Вашингтона Adas Israel в третий раз в ее истории перемещают на новое место
Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын покинул Пекин на личном поезде после обеда с лидером КНР Си Цзиньпином
Действующая чемпионка Открытого чемпионата Австралии датчанка Каролина Возняцки провела жеребьевку Australian Open 2019
В Лондоне состоялся показ премьерного фильма "Стекло" с Брюсом Уиллисом в главной роли
Традиционная процессия филиппинских католиков в день “Черного Назарянина” в Маниле
Основатель Amazon Джефф Безос объявил, что разводится со своей супругой Маккензи. Совместное заявление супругов опубликовано в Twitter
«Большой противолодочный корабль Северного флота «Североморск», выполняющий задачи дальнего похода, прошёл пролив Босфор и вошёл в Чёрное море
Британские военные начали разбирать дом отравленного экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. В рамках работ по дезинфекции вокруг дома построят герметичный "саркофаг"