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Картинки дня: 10 января 2019 года, четверг

Старейшую синагогу Вашингтона Adas Israel в третий раз в ее истории перемещают на новое место

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын покинул Пекин на личном поезде после обеда с лидером КНР Си Цзиньпином

Действующая чемпионка Открытого чемпионата Австралии датчанка Каролина Возняцки провела жеребьевку Australian Open 2019

В Лондоне состоялся показ премьерного фильма "Стекло" с Брюсом Уиллисом в главной роли

Традиционная процессия филиппинских католиков в день “Черного Назарянина” в Маниле

Основатель Amazon Джефф Безос объявил, что разводится со своей супругой Маккензи. Совместное заявление супругов опубликовано в Twitter

«Большой противолодочный корабль Северного флота «Североморск», выполняющий задачи дальнего похода, прошёл пролив Босфор и вошёл в Чёрное море

Британские военные начали разбирать дом отравленного экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. В рамках работ по дезинфекции вокруг дома построят герметичный "саркофаг"
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