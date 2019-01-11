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Картинки дня: 11 января 2019 года, пятница

Поезд "Элвис-экспресс" отправился из Сиднея в Паркс на ежегодный фестиваль Элвиса Пресли

В Альпах в последние дни выпало больше двух метров снега. Сотни населенных пунктов остались без света, парализовано движение транспорта

Герцогиня Сассекская Меган посетила в Лондоне благотворительный фонд Smart Works, который будет находится под ее патронатом

Россиянка Мария Шарапова в первом круге первого в сезоне турнира серии Большого шлема - Australian Open встретится с британкой Харриет Дарт

Массовыми беспорядками ознаменовался визит Ангелы Меркель в Грецию. Несмотря на то, что власти запретили митинги, в центре Афин собрались около четырехсот демонстрантов

Президент Венесуэлы Николас Мадуро принёс присягу и официально вступил в должность главы государства

В Саратове коммунальные службы не справляются с выпавшими за последний месяц осадками, количество которых признано рекордным за последние 30 лет. Из-за этого здания в городе оказались погребены под огромными сосульками

В Тушинском тоннеле в Москве произошел провал грунта. Вода пошла через прорыв дамбы на Сходненской улице, и потоки вылились в тоннель

Актер Том Хэнкс посетил хоккейный матч между командами Ottawa Senators и Los Angeles Kings
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