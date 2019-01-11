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Картинки дня: 12 января 2019 года, суббота

Спецтехника спиливает дерево в германском Альтенберге, где на регион обрушились сильные снегопады.

Мосгорсуд отклонил апелляцию МОК на признание Александра Зубкова Олимпийским чемпионом, прославленный бобслеист официально признан российским судом Олимпийским чемпионом на территории России.

Китайский "морж" ныряет в ледяную прорубь.

Визит канцлера ФРГ Ангелы Меркель в столицу Греции спровоцировал уличные беспорядки с участием левых.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и его британская коллега Тереза Мэй обменялись любезностями на пресс-конференции после переговоров в Лондоне.

Борьба правительства Мексики с хищением нефтепродуктов спровоцировала топливный кризис в стране, люди выстраиваются на бензоколонках в очереди.

Дональд Трамп (справа) салютует вертолету пограничной службы США во время посещения штата Техас.

Сторонники президента Венесуэлы Николаса Мадуро приветствуют главу государства во время принятия им присяги.

Собака бросается с лаем на мотогонщика, принимающего участие в ралли Даккар 2019, очередной этап которого прошел в Перу.
Новости 24
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