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Картинки дня: 13 января 2019 года, воскресенье

В девятом округе Парижа прогремел взрыв в булочной на улице Тревиз.

Президент США Дональд Трамп провел в Белом доме круглый стол по ситуации на южной границе США.

В пустынях Перу продолжаются заезды престижного ралли "Дакар 2019".

Участник турнира по гольфу на Гавайях наносит слой средства от солнечных лучей.

Космический снимок вулкана Кракатау в Индонезии, извержение которого началось в декабре 2018 года.

В первом матче чемпионата мира по гандболу сборная России сыграла вничью с сербами.

Кандидат в президенты Демократической Республики Конго Мартин Фаюлу приветствует своих сторонников на митинге.

В Макеевке под тяжестью снега рухнула крыша торгового павильона "Красный рынок".

Расчистка снега в альпийском швейцарском кафе после схода лавины.
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