Картинки дня: 13 января 2019 года, воскресенье

В девятом округе Парижа прогремел взрыв в булочной на улице Тревиз.
Президент США Дональд Трамп провел в Белом доме круглый стол по ситуации на южной границе США.
В пустынях Перу продолжаются заезды престижного ралли "Дакар 2019".
Участник турнира по гольфу на Гавайях наносит слой средства от солнечных лучей.
Космический снимок вулкана Кракатау в Индонезии, извержение которого началось в декабре 2018 года.
В первом матче чемпионата мира по гандболу сборная России сыграла вничью с сербами.
Кандидат в президенты Демократической Республики Конго Мартин Фаюлу приветствует своих сторонников на митинге.
В Макеевке под тяжестью снега рухнула крыша торгового павильона "Красный рынок".
Расчистка снега в альпийском швейцарском кафе после схода лавины.