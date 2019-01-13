Картинки дня: 14 января 2019 года, понедельник

В швейцарском тоннеле Шальберг полностью выгорел пассажирский автобус.
Посетительница специальной "комнаты гнева" в Пекине громит бутылки и манекены.
Момент игры чемпионата Англии по футболу между "Ливерпулем" и "Брайтоном".
Левые активисты из числа "желтых жилетов" противостоят полиции на улицах Парижа.
Во время шествия "желтых жилетов" в Ницце протестующие перебрасывались куклой Эмманюэля Макрона.
Девушка из Саудовской Аравии, получившая от канадских властей статус беженца, прибыла в аэропорт Торонто. Рахаф аль-Кунун бежала из родной страны после отказа от соблюдения местных строгих правил.
Во втором матче мужского чемпионата мира по гандболу наша сборная переиграла команду Южной Кореи со счетом 34:27.
Сильный пожар охватил один из нефтеперерабатывающих заводов города Аден на юго-западе Йемена.
Жительница китайского города Шицзячжуан проходит мимо многоэтажек в тумане смога.