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Картинки дня: 14 января 2019 года, понедельник

В швейцарском тоннеле Шальберг полностью выгорел пассажирский автобус.

Посетительница специальной "комнаты гнева" в Пекине громит бутылки и манекены.

Момент игры чемпионата Англии по футболу между "Ливерпулем" и "Брайтоном".

Левые активисты из числа "желтых жилетов" противостоят полиции на улицах Парижа.

Во время шествия "желтых жилетов" в Ницце протестующие перебрасывались куклой Эмманюэля Макрона.

Девушка из Саудовской Аравии, получившая от канадских властей статус беженца, прибыла в аэропорт Торонто. Рахаф аль-Кунун бежала из родной страны после отказа от соблюдения местных строгих правил.

Во втором матче мужского чемпионата мира по гандболу наша сборная переиграла команду Южной Кореи со счетом 34:27.

Сильный пожар охватил один из нефтеперерабатывающих заводов города Аден на юго-западе Йемена.

Жительница китайского города Шицзячжуан проходит мимо многоэтажек в тумане смога.
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