Картинки дня: 15 января 2019 года, вторник

В Белый дом пригласили чемпионов университетской лиги США по американскому футболу. Из-за правительственного кризиса спортсменов пришлось потчевать едой из ресторанов быстрого питания.

Глава Японского олимпийского комитета Цунэкадзу Такэда перед началом пресс-конференции. Чиновник полностью отверг обвинения в коррупционном голосовании за столицу будущей олимпиады.

Вертолет следует за мотогонщиком во время очередного этапа ралли-многодневки "Дакар 2019".

Десятки тысяч учителей школ Лос-Анджелеса вышли на забастовку, требуя увеличения оплаты своего труда.

Сборная России по гандболу на последних секундах вырвала ничью у сильной сборной Германии в рамках группового этапа чемпионата мира.

Копия Большой Императорской короны Российской Империи в офисе компании "Алроса".

В Иране разбился грузовой самолет, следовавший из Бишкека. Лайнер, на борту которого находились десять человек, рухнул на жилые дома в пригороде Тегерана.

В одном из жилых домов города Шахты Ростовской области прогремел взрыв газа, разрушивший два верхних этажа.

В Москве прошли переговоры глав МИД России и Японии, главной темой которых стал мирный договор между странами.