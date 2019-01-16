Фотогалереи
Картинки дня: 16 января 2019 года, среда

Лефортовский суд Москвы удовлетворил ходатайства ФСБ о продлении ареста украинским морякам, задержанным после инцидента в Керченском проливе.

Россиянка Анастасия Павлюченкова​ пробилась в третий круг турнира Australian Open, обыграв Кики Бертенс из Голландии в трех сетах.

Более 40 человек получили ранения различной степени тяжести в результате теракта в Кабуле.

Инсталляция противников "Брэкзита" с участием фигуры премьер-министра Терезы Мэй у стен здания парламента в Лондоне.

Осмотр ветеринаром маленького львенка в клинике Университета Варшавы.

Владимир Путин провел в Кремле переговоры с президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой.

Мужская сборная России по гандболу со счетом 23:25 проиграла команде Бразилии на групповом этапе чемпионата мира.

Образ от модельера Ирен Люфт на проходящей в Берлине Неделе высокой моды.

Выступая на Гайдаровском форуме, премьер-министр Дмитрий Медведев заявил о разрушении доверия к доллару самими США.
Новости 24
На Кипре арестовали имущество украинского олигарха Фирташа
В США призвали к созданию беспилотных кораблей для сдерживания России
Песков назвал главным приоритетом Путина решение проблемы бедности
В США задержали ведущую иранского телеканала
Песков рассказал, что иногда от слов Путина "кровь стынет" в жилах
Украина возобновит производство самолетов Ан-124 «Руслан»
Отец Бутиной не может связаться с находящейся в тюрьме США дочерью
Песков заверил, что мирный договор с Японией не навредит жителям Курил
В Раде обвинили западных партнеров в выжимании ресурсов из Украины
США готовятся к наращиванию сил системы ПРО по всему миру
Посол США в ФРГ объяснился за угрозы участникам «Северного потока — 2»
McDonald’s лишился товарного знака Big Mac в Евросоюзе
На Украине подсчитали средний размер пенсии
Погода в Москве на 16 января 2019 года: в столице похолодало на пару градусов
Спасатели нашли тело пятой жертвы взрыва газа в Шахтах
Сенатор Гиллибранд объявила о желании баллотироваться в президенты США
Из атакованного террористами комплекса Dusit в Найроби вывели около 50 человек
Путин: Россия с уважением относится к стремлению Сербии в ЕС
Мэй не собирается уходить в отставку после провала в парламенте
Путин: Мы открыты для диалога с США по поиску путей сохранения ДРСМД
Число жертв атаки террористов в столице Кении Найроби возросло до 15
Путин: Курс НАТО на расширение ведет к снижению доверия и росту напряжённости в Европе
Кандидат в генпрокуроры США пообещал не увольнять Мюллера по приказу Трампа