Картинки дня: 16 января 2019 года, среда

Лефортовский суд Москвы удовлетворил ходатайства ФСБ о продлении ареста украинским морякам, задержанным после инцидента в Керченском проливе.

Россиянка Анастасия Павлюченкова​ пробилась в третий круг турнира Australian Open, обыграв Кики Бертенс из Голландии в трех сетах.

Более 40 человек получили ранения различной степени тяжести в результате теракта в Кабуле.

Инсталляция противников "Брэкзита" с участием фигуры премьер-министра Терезы Мэй у стен здания парламента в Лондоне.

Осмотр ветеринаром маленького львенка в клинике Университета Варшавы.

Владимир Путин провел в Кремле переговоры с президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой.

Мужская сборная России по гандболу со счетом 23:25 проиграла команде Бразилии на групповом этапе чемпионата мира.

Образ от модельера Ирен Люфт на проходящей в Берлине Неделе высокой моды.

Выступая на Гайдаровском форуме, премьер-министр Дмитрий Медведев заявил о разрушении доверия к доллару самими США.