Картинки дня: 16 января 2019 года, среда

Лефортовский суд Москвы удовлетворил ходатайства ФСБ о продлении ареста украинским морякам, задержанным после инцидента в Керченском проливе.
Россиянка Анастасия Павлюченкова пробилась в третий круг турнира Australian Open, обыграв Кики Бертенс из Голландии в трех сетах.
Более 40 человек получили ранения различной степени тяжести в результате теракта в Кабуле.
Инсталляция противников "Брэкзита" с участием фигуры премьер-министра Терезы Мэй у стен здания парламента в Лондоне.
Осмотр ветеринаром маленького львенка в клинике Университета Варшавы.
Владимир Путин провел в Кремле переговоры с президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой.
Мужская сборная России по гандболу со счетом 23:25 проиграла команде Бразилии на групповом этапе чемпионата мира.
Образ от модельера Ирен Люфт на проходящей в Берлине Неделе высокой моды.
Выступая на Гайдаровском форуме, премьер-министр Дмитрий Медведев заявил о разрушении доверия к доллару самими США.