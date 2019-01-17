Картинки дня: 17 января 2019 года, четверг

Туринский футбольный клуб «Ювентус» выиграл у «Милана» Суперкубок Италии.

Гоночный автомобиль несётся по пустыне во время десятого этапа ралли "Дакар".

Модель Анастасию Вашукевич, более известную как Настя Рыбка, и Александра Кириллова, называющего себя Алексом Лесли, осудили в Таиланде за нелегальную организацию секс-тренингов и депортировали из страны.

Участник "Каравана мигрантов" спит на обочине мексиканского скоростного шоссе.

Заготовка дров в пакистанском городе Пешавар.

В городе Уэстбрук в американском штате Мэн появилась необычная 90-метровая льдина в форме ровного круга.

Необычная декорация появилась на подиуме во время показа дизайнера Riani на Неделе моды в Берлине.

Мария Шарапова приветствует зрителей после победы над шведкой Ребеккой Петерсон во втором круге Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Глава МИД РФ Сергей Лавров перед началом пресс-конференции по итогам 2018 года.