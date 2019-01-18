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Картинки дня: 18 января 2019 года, пятница

Январский дождь вмешался в планы организаторов Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Десятки тысяч человек пришли на организованный в центре Белграда митинг поддержки сербско-русской дружбы, приуроченный к визиту Владимира Путина.

Скоростные поезда на вокзале города Гуанчжоу готовы к предстоящим в Китае каникулам в честь Нового года по лунному календарю.

Русская балетная труппа "Масленица" выступает на открытии всемирного циркового фестиваля в Монако.

Британский политик, один из идейных вдохновителей Брэксита, выступил на митинге под лозунгом "Уходим значит уходим" в Лондоне.

В последнем матче группового этапа чемпионата мира по гандболу сборная России в упорной борьбе уступила французам.

Президент России Владимир Путин и его сербский коллега Александр Вучич приняли участие в церемонии завершения мозаики Нерукотворного Образа в храме Святого Саввы в Белграде.

В пустыни Перу завершилась многодневная гонка Дакар-2019.

Гендиректор Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Екатерина Трофимова оставила свою должность.
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