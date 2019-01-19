Картинки дня: 19 января 2019 года, суббота

В королевстве Монако открылся международный цирковой фестиваль

В ночь на Крещение Господне в России по традиции прошли массовые купания в специальных прорубях, иорданях, которые, как считается, помогают исцелить болезни и укрепить веру

Жители Киргизии вышли на улицы Бишкека с протестом против мигрантов из Китая

Российский теннисист Даниил Медведев одержал третью победу на проходящем в Мельбурне Открытого чемпионата Австралии и впервые в карьере вышел в четвертый круг турнира

В Мексике произошел пожар и взрыв на нелегальной врезке в трубопровод с горючим. Погибли не менее 20 человек

Тысячи французов в десятый раз вышли на улицы городов по всей стране, чтобы принять участие в акциях протеста против политики правительства Эммануэля Макрона

Пенсионер из Петербурга создал из снега копию Исаакиевского собора

Индийский штат Джамму и Кашмир завалило снегом

На неделе моды в Париже прошел показ Olivier Rousteing