Картинки дня: 20 января 2019 года, воскресенье

Как говорят в армии: если отдых, то активный, если праздник, то спортивный. Снимок сделан в Белоруссии
В городе Газа в Палестине в семье львов родились котята
Российская теннисистка Мария Шарапова уступила в матче 1/8 финала открытого чемпионата Австралии местной теннисистке Эшли Барти
В Новгороде прошла военная реконструкция по случаю 75-летия освобождения города от фашистских оккупантов
Нагатинский суд Москвы на трое суток продлил срок задержания Насте Рыбке (настоящее имя Анастасия Вашукевич), задержанной в четверг в аэропорту Шереметьево в рамках возбужденного уголовного дела
Очередные акции протеста движения «жёлтых жилетов», недовольных социальной политикой властей Франции, проходят в крупных городах страны
Немецкие фермеры устроили в Берлине массовый митинг за безопасную агроиндустрию
На Неделе моды в Париже состоялся показ Andrea Crews
В североирландском городе Лондондерри прогремел взрыв. Возле здания суда сработало взрывное устройство, заложенное в автомобиле