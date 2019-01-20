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Картинки дня: 20 января 2019 года, воскресенье

Как говорят в армии: если отдых, то активный, если праздник, то спортивный. Снимок сделан в Белоруссии

В городе Газа в Палестине в семье львов родились котята

Российская теннисистка Мария Шарапова уступила в матче 1/8 финала открытого чемпионата Австралии местной теннисистке Эшли Барти

В Новгороде прошла военная реконструкция по случаю 75-летия освобождения города от фашистских оккупантов

Нагатинский суд Москвы на трое суток продлил срок задержания Насте Рыбке (настоящее имя Анастасия Вашукевич), задержанной в четверг в аэропорту Шереметьево в рамках возбужденного уголовного дела

Очередные акции протеста движения «жёлтых жилетов», недовольных социальной политикой властей Франции, проходят в крупных городах страны

Немецкие фермеры устроили в Берлине массовый митинг за безопасную агроиндустрию

На Неделе моды в Париже состоялся показ Andrea Crews

В североирландском городе Лондондерри прогремел взрыв. Возле здания суда сработало взрывное устройство, заложенное в автомобиле
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После землетрясения в Чили два человека скончались от сердечного приступа
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Эстонскому журналисту, агитирующему направить ракеты на Санкт-Петербург, предложили проверить голову
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Эстонский журналист предложил разместить ракеты, способные поразить Санкт-Петербург
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В США три человека стали жертвами аварий, вызванных снегопадом
Число погибших при взрыве трубопровода в Мексике возросло до 71
«Желтые жилеты» напали на тележурналистов в Бельгии
Из-за сильных снегопадов в США отменили более 6,7 тысячи авиарейсов
В Голландии открылся сезон тюльпанов