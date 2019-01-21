Картинки дня: 21 января 2019 года, понедельник

В Новгороде прошла военная реконструкция, посвященная 75-летию освобождения города от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны
Сегодня жители Земли могли наблюдать первое лунное затмение 2019 года
Анастасия Павлюченкова вышла в четвертьфинал Australian Open. В матче 4-го круга она обыграла американку Слоан Стивенс
Эсминец ВМС США "Дональд Кук" вошел в грузинский порт Батуми. В Службе береговой охраны пограничной полиции Грузии сообщили, что корабль будет находиться в грузинских территориальных водах до 25 января
В центре Афин прошел многотысячный митинг противников заключения соглашения с Македонией, после ратификации которого эта страна станет называться Республика Северная Македония
В Милане продолжает свою работу Неделя мужской моды
В результате пожара в здании на горнолыжном курорте Куршавель во французских Альпах погибли по меньшей мере два человека, еще 14 пострадали
В Индии начался самый многолюдный 45-дневный фестиваль мира Кумбха Мела, который отмечается уже более 2 тысяч лет