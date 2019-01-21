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Картинки дня: 21 января 2019 года, понедельник

В Новгороде прошла военная реконструкция, посвященная 75-летию освобождения города от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны

Сегодня жители Земли могли наблюдать первое лунное затмение 2019 года

Анастасия Павлюченкова вышла в четвертьфинал Australian Open. В матче 4-го круга она обыграла американку Слоан Стивенс

Эсминец ВМС США "Дональд Кук" вошел в грузинский порт Батуми. В Службе береговой охраны пограничной полиции Грузии сообщили, что корабль будет находиться в грузинских территориальных водах до 25 января

В центре Афин прошел многотысячный митинг противников заключения соглашения с Македонией, после ратификации которого эта страна станет называться Республика Северная Македония

В Милане продолжает свою работу Неделя мужской моды

В результате пожара в здании на горнолыжном курорте Куршавель во французских Альпах погибли по меньшей мере два человека, еще 14 пострадали

В Индии начался самый многолюдный 45-дневный фестиваль мира Кумбха Мела, который отмечается уже более 2 тысяч лет
Новости 24
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