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Картинки дня: 22 января 2019 года, вторник

Криштиану Роналду прибыл в суд города Мадрид, где рассматривается дело об его уклонениии от уплаты налогов

Россиянин Даниил Медведев проиграл первой ракетке мира сербу Новаку Джоковичу в четвертом круге Australian Open

На Неделе моды в Париже состоялся показ Azzaro

На мосту Патона в Киеве в День Соборности прошла традиционная акция "Живая цепь Соборности"

Израильские военные на Голанских высотах радуются выпавшему снегу

Таксисты в Мадриде объявили о бессрочной забастовке. Они требуют урегулировать деятельность Uber и Cabify. Работники сектора обвиняют эти компании в недобросовестной конкуренции

Частям венесуэльской армии удалось принудить к сдаче небольшую группу военнослужащих Национальной гвардии Венесуэлы, пытавшихся с оружием в руках спровоцировать волнения среди населения

В результате пожара на двух судах в районе Керченского пролива погибли 14 моряков

Группа примерно из двух тысяч гондурасских мигрантов пересекла границу Гватемалы и Мексики, чтобы направиться в сторону США
Новости 24
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