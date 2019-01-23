Картинки дня: 23 января 2019 года, среда

Сильные морозы на северо-востоке США привели к частичному замерзанию самого мощного в Северной Америке Ниагарского водопада

В Дели идет подготовка к параду по случаю Дня республики Индии

На Неделе моды в Париже прошел показ Giorgio Armani

Лидер партии "Всеукраинское объединение "Батькивщина" Юлия Тимошенко выдвинута кандидатом в президенты Украины

Один человек погиб, четверо пострадали при взрыве, прогремевшем в сирийском городе Латакия. Взрывчатка была установлена в автомобиль

В Москве состоялись переговоры между Владимиром Путиным и Синдзо Абэ. Основной повесткой встречи, по словам президента России, была тема экономического сотрудничества

Пострадавших моряков с танкеров "Канди" и "Маэстро", которые горят в Черном море, спустя сутки после ЧП доставили в порт Керчь

Продолжается бессрочная забастовка таксистов в Барселоне и Мадриде, основным требованием которой является выполнение законодательства в отношении доли водителей такси и сервисов по перевозке пассажиров Uber и Cabify

Мосгорсуд признал законным заключение под стражу обвиняемого в шпионаже против РФ Пола Уилана