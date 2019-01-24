Картинки дня: 24 января 2019 года, четверг

В Париже на Неделе высокой моды прошел показ модного дома Valentino, в котором приняла участие супермодель Наоми Кэмпбелл

Россиянка Алина Загитова занимает первое место по итогам короткой программы на чемпионате Европы по фигурному катанию в Минске

Индийские военные готовятся к параду по случаю Дня Индии

Николь Кидман с мужем Кейтом Урбаном постели теннисный матч турнира Australian Open

Тайваньский художник создал миниатюрную композицию "Три поросенка" навстречу Новому году по лунному календарю. Размер его произведения не превышает 1 мм и помещается на кончике карандаша

Владимир Путин и Реджеп Эрдоган на переговорах в Кремле обсудили дополнительные меры для стабилизации в районе Идлиба в Сирии

Киев засыпало снегом. Движение на дорогах парализовали пробки, городские власти ограничили въезд для фур и попросили водителей пересесть на общественный транспорт

Папа Римский прибыл с визитом в Панаму

В Венесуэле проходят массовые акции протеста сторонников и противников президента страны Николаса Мадуро

Минобороны и МИД России провели в подмосковном парке «Патриот» брифинг для иностранных военных атташе о крылатой ракете 9М729