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Картинки дня: 24 января 2019 года, четверг

В Париже на Неделе высокой моды прошел показ модного дома Valentino, в котором приняла участие супермодель Наоми Кэмпбелл

Россиянка Алина Загитова занимает первое место по итогам короткой программы на чемпионате Европы по фигурному катанию в Минске

Индийские военные готовятся к параду по случаю Дня Индии

Николь Кидман с мужем Кейтом Урбаном постели теннисный матч турнира Australian Open

Тайваньский художник создал миниатюрную композицию "Три поросенка" навстречу Новому году по лунному календарю. Размер его произведения не превышает 1 мм и помещается на кончике карандаша

Владимир Путин и Реджеп Эрдоган на переговорах в Кремле обсудили дополнительные меры для стабилизации в районе Идлиба в Сирии

Киев засыпало снегом. Движение на дорогах парализовали пробки, городские власти ограничили въезд для фур и попросили водителей пересесть на общественный транспорт

Папа Римский прибыл с визитом в Панаму

В Венесуэле проходят массовые акции протеста сторонников и противников президента страны Николаса Мадуро

Минобороны и МИД России провели в подмосковном парке «Патриот» брифинг для иностранных военных атташе о крылатой ракете 9М729
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В Малайзии выбрали нового короля вместо отрекшегося от трона мужа россиянки Оксаны Воеводиной
Минск предложил России обсудить налоговый маневр и вопросы энергетики
Москву завалит снегом на предстоящих выходных
Эрдоган выразил поддержку Мадуро со стороны Турции
В России могут усилить контроль за качеством донорской крови
В результате стрельбы в банке в штате Флорида погибли пять человек
Среднегодовой объем свободных денег россиян достиг рекордного значения
Владимир Шаманов заявил, что ситуация в Венесуэле негативно повлияет на сотрудничество Москвы и Каракаса в военно-технической сфере
В полиции подтвердили сильный хлопок в негазифицированном доме в Москве
Россиянин разбился в Таиланде, упав с мотоцикла
Кадыров прокомментировал ситуацию со списанием долгов Чечни за газ
Карлос Гон подал в отставку с поста главы Renault