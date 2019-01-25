Картинки дня: 15 января 2019 года, пятница

Китайские ученые впервые смогли клонировать сразу несколько обезьян от одного донора с отредактированными генами в целях дальнейшего проведения биомедицинских исследований

На чемпионате Европы по фигурному катанию разыгран первый комплект медалей. Победителями у спортивных пар стал французский дуэт Ванессы Джеймс и Моргана Сипре, которые обошли практически на десять баллов россиян Евгению Тарасову и Владимира Морозова

В Австралии бушуют лесные пожары. В Тасмании ситуация критическая – выжжено уже 55 тысяч гектаров леса. И огонь продолжает распространяться

В Каракасе продолжаются массовые протесты против действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро. В ходе беспорядков погибло уже 26 человек

Анна Шпынева одержала победу на юниорском Чемпионате Мира по прыжкам с трамплина в Лахти

В столице Уругвая проходит уличный карнавал

Недалеко от посольства России в Дамаске произошел взрыв. Никто из российских дипломатов не пострадал

Сильные наводнения обрушились на индонезийский остров Сулавеси. По последним данным, жертвами стихийного бедствия стали не менее 26 человек, еще 24 местных жителя все еще числятся пропавшими без вести

Оболонский районный суд Киева признал бывшего президента Украины Виктора Януковича виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны и заочно приговорил его к 13 годам лишения свободы