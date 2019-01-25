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Картинки дня: 26 января 2019 года, суббота

Футбольный болельщик ждет начала игры высшей лиги Египта.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев и его армянский коллега Никол Пашинян обсудили на встрече в Москве сотрудничество в сфере экономики.

Жители индонезийской провинции Южное Сулавеси ждут отступления воды после мощных ливней.

Главный теннисный корт Открытого чемпионата Австралии во время полуфинального поединка.

В России появилась настольная игра «Наши в Солсбери» о похождении двух туристов в Европе.

Папа римский Франциск приветствует собравшихся во время своего визита в Панаму.

Премьер министр Греции Алексис Ципрас делает паузу во время выступления в зале парламента, который накануне ратифицировал соглашение о переименовании Македонии.

Французский кондитер проверяет засахаренный мандарин на одной из фабрик близ Ниццы.

В Бельгии школьники и студенты провели массовую демонстрацию с требованием к властям усилить борьбу с глобальным потеплением.
Новости 24
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