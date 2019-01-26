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Картинки дня: 27 января 2019 года, воскресенье

Зрелищный эпизод матча NBA в Детройте между местными Pistons и гостями из Далласа.

Японские мужчины провели обряд очищения ледяной водой, который призван обеспечить удачу и здоровье на весь год.

Сотни человек пропали без вести в результате обрушения плотины на юго-востоке Бразилии.

Десятки мигрантов ждут эвакуации из незаконного поселения под Парижем.

Селфи "по-палестински" во время беспорядков в секторе Газа.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро демонстрирует победные жесты во время пресс-конференции.

Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо выступает на митинге сторонников.

Россиянка Софья Самодурова стала обладательницей золотой медали чемпионата Европы по фигурному катанию.

Во Флориде бывшего советника Дональда Трампа Роджера Стоуна арестовали по делу о вмешательстве России в выборы в США.
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