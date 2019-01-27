Картинки дня: 28 января 2019 года, понедельник

Десятки тысяч католиков приветсвовали папу римского Франциска в Панаме, который прибыл в эту страну на празднование Всемирного дня молодежи.
Японская теннисистка Наоми Осака позирует с главным призом Открытого чемпионата Австралии по теннису.
Дублинский зоопарк показал публике новорожденных амурских тигрят.
Футболист клуба "Боруссия" из Дортмунда празднует забитый гол.
В Гватемале похоронили восьмилетнего мальчика, умершего в центре содержания незаконных мигрантов на границе США и Мексики.
В Швейцарском городе Шато д'О прошла традиционная неделя воздухоплавания.
Во французском городе Нант возобновились уличные беспорядки участников движения "желтые жилеты".
В Болгарском местечке Широка Поляна прошел чемпионат мира по подледной ловле.
Военнослужащие Пограничной службы Индии оседлали верблюдов на параде в честь Дня Республики в Дели.