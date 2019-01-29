Фотогалереи
Картинки дня: 29 января 2019 года, вторник

Китайцы украшают улицы яркими фонарями к предстоящим праздненствам в честь Нового года по лунному календарю.

Во время пресс-конференции в президентском дворце столицы Колумбии, в руках советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона "засветился" блокнот. Журналисты разглядели на нем запись "5000 военнослужащих в Колумбию".

Бразильские спасатели отдыхают после работы в районах, пострадавших от прорыва дамбы. Число жертв стихии возросло до 58.

Протестующий метает бутылку с зажигательной смесью во время антиправительственных беспорядков в столице Гондураса.

На столицу Кубы обрушился морской ураган.

Генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова ответила на вопросы журналистов после инцидента с кражей картины Куинджи.

Вид на модернизированную стену, разделяющую Мексику и США в районе Тихуаны.

Гленн Клоуз прижимает к себе награду Гильдии киноактеров США.

Сербский теннисист Новак Джокович целует завоеванный им главный приз Открытого чемпионата Австралии.
Новости 24
В Минкульте заявили о подлинности похищенной картины Куинджи
В Гидрометцентре спрогнозировали позднюю весну
Рост зарплат в 2019 году может составить 4-7 процентов
Минтруд предложил отменить обязательные медосмотры офисным сотрудникам
В Раде назвали «Северный поток - 2» великим провалом украинских властей
Суд арестовал на два месяца 16-летнего подростка, подозреваемого в поджоге друга
Захарова прокомментировала запись Болтона о «пяти тысячах солдатах в Колумбии»
В Мексике прогремел второй взрыв из-за врезки в трубопровод
Депутат Рады Береза, толкнувший журналистку Скабееву, не воспринимает угрозы в свой адрес всерьез
Эксперты предрекают подорожание ОСАГО до уровня КАСКО
США планируют приостановить участие в ДРСМД 2 февраля
Правительство не поддерживает идею отказа от счетчиков тепла
В перестрелке в Техасе полицейские ликвидировали двух подозреваемых в наркоторговле
Россияне признались, что во взрывах газа винят соседей и коммунальщиков
Специалисты устранили сбой в работе Instagram
В России стали активно подделывать 2000-е купюры