Картинки дня: 29 января 2019 года, вторник

Китайцы украшают улицы яркими фонарями к предстоящим праздненствам в честь Нового года по лунному календарю.
Во время пресс-конференции в президентском дворце столицы Колумбии, в руках советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона "засветился" блокнот. Журналисты разглядели на нем запись "5000 военнослужащих в Колумбию".
Бразильские спасатели отдыхают после работы в районах, пострадавших от прорыва дамбы. Число жертв стихии возросло до 58.
Протестующий метает бутылку с зажигательной смесью во время антиправительственных беспорядков в столице Гондураса.
На столицу Кубы обрушился морской ураган.
Генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова ответила на вопросы журналистов после инцидента с кражей картины Куинджи.
Вид на модернизированную стену, разделяющую Мексику и США в районе Тихуаны.
Гленн Клоуз прижимает к себе награду Гильдии киноактеров США.
Сербский теннисист Новак Джокович целует завоеванный им главный приз Открытого чемпионата Австралии.