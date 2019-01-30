Картинки дня: 30 января 2019 года, среда

Число жертв прорыва дамбы в районе бразильского Белу-Оризонти увеличилось до 84, более 270 считаются пропавшими без вести.
Бразильские спасатели пытаются вытащить застрявшую в грязи корову в районе, пострадавшем от прорыва дамбы.
Противники Брэксита устроили перекус бутербродами на лавочке возле здания парламента в Лондоне.
Палестинец несёт на руках мальчика, пострадавшего в ходе столкновений с израильскими солдатами в Секторе Газа.
Напротив одного из ресторанов города Могадишу, Сомали, террористы взорвали автомобиль.
Серая цапля прогуливается по замерзшему озеру на окраинах столицы Беларуси.
Последствия урагана, обрушившегося на столицу Кубы. Стихия унесла три жизни, пострадали почти две сотни человек.
Знаменитый французский покоритель небоскребов Ален Робер покорил очередную высотку, взобравшись на самое высокое здание столицы Филиппин.