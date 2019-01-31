Картинки дня: 31 января 2019 года, четверг

На конференции в Пекине дипломаты из стран «ядерной пятерки» (Россия, США, Китай, Великобритания и Франция) отказались от согласования совместного итогового заявления.
С песнями и плясками прошел заключительный вечер избирательной кампании в Сальвадоре.
В Малайзии султан штата Паханг Тенгку Абдулла приведен в четверг к присяге в качестве нового короля страны.
Бразильские спасатели продолжают поиски жертв прорыва речной дамбы.
В Каракасе состоялось массовое шествие сторонников оппозиции, возглавленное Хуаном Гуайдо.
Владимир Путин провел переговоры с президентом Молдавии Игорем Додоном.
Полицейские передали сотрудникам Третьяковской галереи украденное несколько дней назад полотно художника Куинджи.
Перед началом большой аудиенции Папы Римского Франциска I в Ватикане.
Холода в Чикаго побили рекорд по температуре за всю историю наблюдений после того, как ночная температура достигла минус 33 градусов Цельсия.