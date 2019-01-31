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Картинки дня: 31 января 2019 года, четверг

На конференции в Пекине дипломаты из стран «ядерной пятерки» (Россия, США, Китай, Великобритания и Франция) отказались от согласования совместного итогового заявления.

С песнями и плясками прошел заключительный вечер избирательной кампании в Сальвадоре.

В Малайзии султан штата Паханг Тенгку Абдулла приведен в четверг к присяге в качестве нового короля страны.

Бразильские спасатели продолжают поиски жертв прорыва речной дамбы.

В Каракасе состоялось массовое шествие сторонников оппозиции, возглавленное Хуаном Гуайдо.

Владимир Путин провел переговоры с президентом Молдавии Игорем Додоном.

Полицейские передали сотрудникам Третьяковской галереи украденное несколько дней назад полотно художника Куинджи.

Перед началом большой аудиенции Папы Римского Франциска I в Ватикане.

Холода в Чикаго побили рекорд по температуре за всю историю наблюдений после того, как ночная температура достигла минус 33 градусов Цельсия.
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