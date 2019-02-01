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Картинки дня: 1 февраля 2019 года, пятница

В Овальном кабинете Белого дома президент США Дональд Трамп провел переговоры с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ.

В американском штате Миннесота, где уже целую неделю царят морозы, вновь побит местный рекорд температуры воздуха.

В Китае начинается железнодорожная лихорадка, связанная с празднованием Нового года по лунному календарю.

Арестованные члены криминальной банды Mara Salvatrucha (MS-13) прибыли в самую охраняемую тюрьму Сальвадора.

Гигантская надувная фигура Уго Чавеса на митинге сторонников властей в Каракасе, Венесуэла.

В египетском Луксоре после реставрационных работ открыт доступ к гробнице фараону Тутанхамона.

Владимир Путин посетил торжественное собрание по случаю 10-летия интронизации Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Кремле.

Бельгийские старшеклассники и студенты вышли на улицы с требованиями принять меры для борьбы с глобальным потеплением.

Националисты устроили очередное факельное шествие по центру Киева.
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