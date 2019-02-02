Картинки дня: 2 февраля 2019 года, суббота

Китай готовится к встрече Нового года

Артисты Белорусского государственного цирка представили новую программу - "Чудесный дом"

Беременная Меган Маркл и принц Гарри посетили Бристоль. Герцоги Сассекские осуществили визит, как было анонсировано ранее, с тем чтобы "узнать больше о культурном наследии и богатой истории города"

На Австралию обрушились мощные ливни. В двух районах штатах Квинсленд уже объявили чрезвычайное положение

Аномальные морозы и полярный вихрь в США стали причиной смерти уже более 20 человек

Сборная Катара по футболу обыграла Японию и стала обладателем Кубка Азии. Встреча национальных команд состоялась на стадионе «Шейх Зайед» в Абу-Даби и завершилась со счётом 3:1

Сборная России одержала победу над национальной командой Финляндии в полуфинале чемпионата мира по хоккею с мячом в шведском Венерсборге

Во Флориде ФБР арестовало Роджера Стоуна, бывшего советника действующего президента США Дональда Трампа, который сотрудничал с ним во время предвыборной кампании 2016 года

Внутреннюю часть Канады охватил полярный вихрь, принесший аномальные морозы. Из-за сильных снегопадов отменены тысячи авиарейсов, а граждан призвали оставаться дома и не выезжать на трассы без особой необходимости