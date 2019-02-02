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В парке "Сокольники" прошел фестиваль креативных детских саней "Battle Саночки"

В парке "Сокольники" прошел фестиваль креативных детских саней "Battle Саночки"

В парке "Сокольники" прошел фестиваль креативных детских саней "Battle Саночки"

В парке "Сокольники" прошел фестиваль креативных детских саней "Battle Саночки"

В парке "Сокольники" прошел фестиваль креативных детских саней "Battle Саночки"

В парке "Сокольники" прошел фестиваль креативных детских саней "Battle Саночки"

В парке "Сокольники" прошел фестиваль креативных детских саней "Battle Саночки"

В парке "Сокольники" прошел фестиваль креативных детских саней "Battle Саночки"

В парке "Сокольники" прошел фестиваль креативных детских саней "Battle Саночки"

В парке "Сокольники" прошел фестиваль креативных детских саней "Battle Саночки"
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