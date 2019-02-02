В парке "Сокольники" прошел фестиваль креативных детских саней "Battle Саночки"
В парке "Сокольники" прошел фестиваль креативных детских саней "Battle Саночки"
В парке "Сокольники" прошел фестиваль креативных детских саней "Battle Саночки"
В парке "Сокольники" прошел фестиваль креативных детских саней "Battle Саночки"
В парке "Сокольники" прошел фестиваль креативных детских саней "Battle Саночки"
В парке "Сокольники" прошел фестиваль креативных детских саней "Battle Саночки"
В парке "Сокольники" прошел фестиваль креативных детских саней "Battle Саночки"
В парке "Сокольники" прошел фестиваль креативных детских саней "Battle Саночки"
В парке "Сокольники" прошел фестиваль креативных детских саней "Battle Саночки"