В Каракасе прошли митинги сторонников и противников действующей власти
Митинг оппозиции
Митинг оппозиции
Митинг оппозиции
Митинг оппозиции
Митинг оппозиции
Митинг оппозиции
Митинг оппозиции
Митинг оппозиции
Митинг оппозиции
Митинг оппозиции
Митинг оппозиции
Митинг сторонников действующей власти
Митинг сторонников действующей власти
Митинг сторонников действующей власти
Митинг сторонников действующей власти
Митинг сторонников действующей власти
Митинг сторонников действующей власти
Митинг сторонников действующей власти
Митинг сторонников действующей власти
Митинг сторонников действующей власти
Митинг сторонников действующей власти
Митинг сторонников действующей власти
Итог боя Сергей Ковалев - Элейдер Альварес 2 февраля 2019: россиянин вернул себе чемпионский пояс, победив колумбийца