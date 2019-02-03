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В Каракасе прошли митинги сторонников и противников действующей власти

Митинг оппозиции

Митинг оппозиции

Митинг оппозиции

Митинг оппозиции

Митинг оппозиции

Митинг оппозиции

Митинг оппозиции

Митинг оппозиции

Митинг оппозиции

Митинг оппозиции

Митинг оппозиции

Митинг сторонников действующей власти

Митинг сторонников действующей власти

Митинг сторонников действующей власти

Митинг сторонников действующей власти

Митинг сторонников действующей власти

Митинг сторонников действующей власти

Митинг сторонников действующей власти

Митинг сторонников действующей власти

Митинг сторонников действующей власти

Митинг сторонников действующей власти

Митинг сторонников действующей власти
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