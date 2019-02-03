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Картинки дня: 3 февраля 2019 года, воскресенье

Сборная России выиграла чемпионат мира по хоккею с мячом. В финале россияне победили команду Швеции в овертайме со счётом 6:5

Почти 60 тысяч человек приняли участие в протестах во Франции в эти выходные. Акции «желтых жилетов» начались в ноябре из-за повышения цен на бензин, но позднее к протестующим присоединились недовольные политикой правительства в целом

Курсанты ВМФ впервые приняли присягу в Херсонесе. Торжественную клятву дали около 200 будущих водолазов и корабельных коков.

Англия в снежном плену. Автомобилисты побросали сотни машин на заснеженных трассах юга страны

Американский сурок Фил из штата Пенсильвания предсказал раннюю весну. Выйдя из норы, Фил не увидел свою тень. По традиции, если сурок выходит из норы и пугается своей тени, значит, зима продлится еще шесть недель

Российский конькобежец Павел Кулижников завоевал золото на дистанции 500 метров на этапе Кубка мира в норвежском Хамаре

Президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу подготовить план устранения угрозы размещения оружия в космосе

Сильные муссонные дожди, обрушившиеся на северо-восток Австралии, привели к наводнениям в австралийском штате Квинсленд

В Киеве состоялась интронизация главы «новой церкви» Епифания
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