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Картинки дня: 4 февраля 2019 года, понедельник

Болельщик «Манчестер Сити» празднует победу своего клуба над "Арсеналом" в центральном матче 25-го тура английской Премьер-лиги

Женщина спит в очереди за билетами на Берлинский кинофестиваль

Военно-воздушные силы Абу-Даби приветствуют Папу Римского Францизска, прибывшего с визитом в Объединенные Арабские Эмираты

Сегодня в ночь с 4 на 5 февраля наступит Новый год по лунному календарю

Голландская теннисистка Кики Бертенс стала победительницей турнира St. Petersburg Ladies Trophy. В финале Бертенс одержала победу над представительницей Хорватии Донной Векич

Россиянин Денис Юсков одержал победу на дистанции 1500 метров на этапе Кубка мира в норвежском Хамаре

Петр Порошенко подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты

Большая часть южной Англии и Уэльса покрылась снегом и льдом, что вызвало коллапс на дорогах

В Австралии эвакуировали более тысячи человек из-за наводнений, затопивших около двух тысяч жилых домов
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