Картинки дня: 5 февраля 2019 года, вторник

Знаменитый португальский футбольный тренер Жозе Моуриньо провел символическое вбрасывание на матче между двумя российскими хоккейными командами – Авангардом и СКА и не смог удержаться на ногах

На испанское побережье в районе города Бильбао шторм выбросил огромного кита

В Индии проходит самый многолюдный фестиваль мира Кумбха Мела, во время которого индусы массово совершают паломничество к святым местам

В перуанской столице Лиме на улицу упал легкомоторный самолет. На его борту находились два человека, они отделались незначительными ушибами

Сегодня начался новый год по китайскому календарю

Из-за забастовки в Германии отменены сотни авиарейсов

Неделя моды начала свою работу в Киеве

В Боснии объявили чрезвычайное положение в связи с наводнениями. В результате ливней из берегов вышли несколько рек. Затоплены сотни домов и дорог, многие мосты повреждены

В Москве на Никитском бульваре загорелся старинный жилой дом. В огне погибли восемь человек, включая двух детей