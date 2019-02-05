Картинки дня: 5 февраля 2019 года, вторник

Знаменитый португальский футбольный тренер Жозе Моуриньо провел символическое вбрасывание на матче между двумя российскими хоккейными командами – Авангардом и СКА и не смог удержаться на ногах
На испанское побережье в районе города Бильбао шторм выбросил огромного кита
В Индии проходит самый многолюдный фестиваль мира Кумбха Мела, во время которого индусы массово совершают паломничество к святым местам
В перуанской столице Лиме на улицу упал легкомоторный самолет. На его борту находились два человека, они отделались незначительными ушибами
Сегодня начался новый год по китайскому календарю
Из-за забастовки в Германии отменены сотни авиарейсов
Неделя моды начала свою работу в Киеве
В Боснии объявили чрезвычайное положение в связи с наводнениями. В результате ливней из берегов вышли несколько рек. Затоплены сотни домов и дорог, многие мосты повреждены
В Москве на Никитском бульваре загорелся старинный жилой дом. В огне погибли восемь человек, включая двух детей