Картинки дня: 6 февраля 2019 года, среда

Американская певица Алиша Бет Мур, более известная под своим псевдонимом Пинк, удостоена звезды на знаменитой «Аллее славы» Голливуда

В Китае начались торжества по случаю Нового года, которые по традиции продлятся 15 дней

Завтра в немецкой столице открывается Берлинский кинофестиваль

Кейт Миддлтон является патронессой двух лондонских школ. Вчера герцогиня Кембриджская побывала с визитом в обоих учебных заведениях

Анджелина Джоли прибыла в Бангладеш для посещения лагеря беженцев-рохинджа

В столице Франции произошёл крупный пожар в восьмиэтажном жилом доме. Минимум девять человек погибли, ещё 36 пострадали

Трамп выступил с ежегодным посланием к Конгрессу. Речь стала второй по счету в карьере 45-го президента США

Высокопоставленные афганские чиновники, в том числе бывший президент Хамид Карзай, встретились с представителями движения «Талибан» в Москве

Неизвестные вандалы осквернили могилу немецкого философа Карла Маркса на Хайгейтском кладбище в Лондоне