Картинки дня: 6 февраля 2019 года, среда

Американская певица Алиша Бет Мур, более известная под своим псевдонимом Пинк, удостоена звезды на знаменитой «Аллее славы» Голливуда
В Китае начались торжества по случаю Нового года, которые по традиции продлятся 15 дней
Завтра в немецкой столице открывается Берлинский кинофестиваль
Кейт Миддлтон является патронессой двух лондонских школ. Вчера герцогиня Кембриджская побывала с визитом в обоих учебных заведениях
Анджелина Джоли прибыла в Бангладеш для посещения лагеря беженцев-рохинджа
В столице Франции произошёл крупный пожар в восьмиэтажном жилом доме. Минимум девять человек погибли, ещё 36 пострадали
Трамп выступил с ежегодным посланием к Конгрессу. Речь стала второй по счету в карьере 45-го президента США
Высокопоставленные афганские чиновники, в том числе бывший президент Хамид Карзай, встретились с представителями движения «Талибан» в Москве
Неизвестные вандалы осквернили могилу немецкого философа Карла Маркса на Хайгейтском кладбище в Лондоне