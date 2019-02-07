Картинки дня: 7 февраля 2019 года, четверг

В преддверии Недели моды в Нью-Йорке, прошел благотворительный аукцион amfAR. Мировые звезды, в числе которых была и Ким Кардашьян, собирали средства для фонда борьбы со СПИДом

В Стамбуле рухнул восьмиэтажный жилой дом. На данный момент сообщается о трех погибших и 12 пострадавших

В индийском городе Аллахабад продолжается «Кумбха Мела» или «Праздник кувшинов». Центральным событием религиозного фестиваля является омовение в водах трех рек – Ганга, мифической Сарасвати и Ямуны

Сегодня начал свою работу 69-й - международный Берлинский кинофестиваль (Берлинале). В этом году жюри конкурса возглавляет актриса Жюльет Бинош

Китай продолжает отмечать Новый год по лунному календарю. Во многих городах Поднебесной сейчас проходят многочисленные фестивали

В Токио во время ежегодного общенационального съезда за «возвращение Курил», проходящего в День «северных территорий», впервые не использовалась фраза о «незаконной оккупации» островов Россией

В Сан-Франциско в штате Калифорния произошел взрыв в одном из строящихся трехэтажных домов, после которого начался пожар. В районе была объявлена эвакуация

Бывший президент Украины Виктор Янукович, которого украинский суд ранее признал виновным в государственной измене, принял участие в большой пресс-конференции в Москве

Киев завалило снегом. В связи с ухудшением погодных условий движение транспорта в столице осложнили пробки и многочисленные Дорожно-транспортные происшествия