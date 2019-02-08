Картинки дня: 8 февраля 2019 года, пятница

В Нью-Йорке состоялся показ моды для собак

В столице Германии открылся 69-й международный кинофестиваль "Берлинале"

В столице Уругвая Монтевидео проходит уличный карнавал

Наводнение смыло несколько районов Рио-де-Жанейро. В городе дует ураганный ветер, идет ливень, сходят оползни

Владимир Путин после церемонии вручения премий в области науки и инноваций за 2018 год молодым ученым в Кремле неформально побеседовал с лауреатами

В КНДР отмечают 71-ю годовщину образования Народной армии

Президент Венесуэлы Николас Мадуро подставил свою подпись на петиции, которая призывает запретить лидеру США Дональду Трампу вмешиваться во внутренние дела латинского государства

В Генуе начинается снос моста Моранди, который обрушился в августе прошлого года. Согласно заявлению местных властей, сперва разберут западные опоры