Картинки дня: 8 февраля 2019 года, пятница

В Нью-Йорке состоялся показ моды для собак
В столице Германии открылся 69-й международный кинофестиваль "Берлинале"
В столице Уругвая Монтевидео проходит уличный карнавал
Наводнение смыло несколько районов Рио-де-Жанейро. В городе дует ураганный ветер, идет ливень, сходят оползни
Владимир Путин после церемонии вручения премий в области науки и инноваций за 2018 год молодым ученым в Кремле неформально побеседовал с лауреатами
В КНДР отмечают 71-ю годовщину образования Народной армии
Президент Венесуэлы Николас Мадуро подставил свою подпись на петиции, которая призывает запретить лидеру США Дональду Трампу вмешиваться во внутренние дела латинского государства
В Генуе начинается снос моста Моранди, который обрушился в августе прошлого года. Согласно заявлению местных властей, сперва разберут западные опоры