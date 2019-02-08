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Картинки дня: 8 февраля 2019 года, пятница

В Нью-Йорке состоялся показ моды для собак

В столице Германии открылся 69-й международный кинофестиваль "Берлинале"

В столице Уругвая Монтевидео проходит уличный карнавал

Наводнение смыло несколько районов Рио-де-Жанейро. В городе дует ураганный ветер, идет ливень, сходят оползни

Владимир Путин после церемонии вручения премий в области науки и инноваций за 2018 год молодым ученым в Кремле неформально побеседовал с лауреатами

В КНДР отмечают 71-ю годовщину образования Народной армии

Президент Венесуэлы Николас Мадуро подставил свою подпись на петиции, которая призывает запретить лидеру США Дональду Трампу вмешиваться во внутренние дела латинского государства

В Генуе начинается снос моста Моранди, который обрушился в августе прошлого года. Согласно заявлению местных властей, сперва разберут западные опоры
Новости 24
Верховный лидер Ирана призвал не доверять улыбкам американцев и предложениям европейцев
Самолет врезался в сугроб в аэропорту французского Куршевеля
Российские наблюдатели не поедут на Украину из соображений безопасности
Футбольный клуб "Нант" изъял из обращения номер, под которым выступал погибший в авиакатастрофе Эмилиано Сала
Комитет Сената США рассмотрит резолюцию против "Северного потока - 2"
Германия и Франция смогли достигнуть компромисса по «Северному потоку - 2»
В Росси могут ввести государственную систему сертификации для магов и астрологов
Сломавший Гуфу два ребра мужчина принес извинения и заключил с рэпером мировое соглашение
Умер Ян Ольшевский - бывший премьер-министр Польши
Зарплата Александра Головина в "Монако" составляет 2,7 млн евро в год
Путин выразил соболезнования родным Сергея Юрского
В Москве женщина попала в больницу после драки на родительском собрании
МИД: Россия готова обсуждать с США вопросы вывода американских войск
"Ливерпуль" в сезоне 2017/2018 побил рекорд прибыли в истории мирового футбола
Под обломками дома в Стамбуле обнаружили пятилетнего мальчика, который выжил, пробыв там 45 часов
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Владимир Путин обсудил с Совбезом РФ ситуацию в Сирии
В Кремле оценили споры в ЕС по «Северному потоку - 2»
Рогозин сообщил о завершении сборки первого двигателя для новой ракеты "Союз-5"
В Госдуме отметили важность выступления паралимпийцев под российским флагом
Оппозиция Таиланда выдвинула кандидатом в премьеры сестру короля
В результате пожара на базе футбольного клуба "Фламенго" погибли 10 человек
Украина намерена «выжимать» Россию из международных миссий
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ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 7,75%
В Кремле прокомментировали недопуск российских наблюдателей на украинские выборы
В правительстве Японии воздержались от ответа на вопрос о принадлежности Курил
США планируют полностью вывести войска из Сирии к концу апреля