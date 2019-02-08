Картинки дня: 9 февраля 2019 года, суббота

Модель ждет своей очереди появиться на подиуме в Севилье, где прошел международный фестиваль моды фламенко.
Уличный рисунок по мотивам протестов "желтых жилетов" на улицах Парижа.
Морозная погода позволяет жителям Красноярска делать эффектные кадры с быстрозамерзающей водой.
На склонах шведского горнолыжного курорта Оре прошли соревнования горнолыжников в рамках Кубка мира.
Пакистанские военные матросы держат в руках флаги стран-участниц крупномасштабных военных учений, стартовавших в регионе.
В столице Гаити вспыхнули массовые беспорядки, поводом к которым стала информация о коррупционных схемах прежнего правительства страны.
Работники одной из верфей столица Бангладеш работают над корпусом нового парома.
Президент Эмманюэль Макрон во время встречи с французской молодежью в рамках общенациональных дебатов.
Президент США Дональд Трамп в присутствии своей дочери и советника подписал меморандум "За процветание и успех всех женщин мира".