Картинки дня: 10 февраля 2019 года, воскресенье

Российская сборная по хоккею со счетом 2:4 проиграла команде из Швеции во втором матче третьего этапа Евротура в Стокгольме.

Робот-официант подает еду в одном из кафе японской кухни Бангкока.

В Италии начались работы по сносу обрушившегося моста Моранди в Генуе.

Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуаидо перед выступлением в университете Каракаса.

Модель на показе коллекции Palm Angels на Неделе моды в Нью-Йорке.

Один человек погиб и почти сто получили ранения различной степени тяжести в результате столкновения двух пригородных поездов в Каталонии.

Певица Майли Сайрус на одном из мероприятий, предшествующих вручению наград "Грэмми".

Лидер КНДР Ким Чен Ын приветствует со своей супругов артистов во время посещения театра.

Жительницы одной из трущоб Рио-де-Жанейро реагируют на проведение полицейского рейда.