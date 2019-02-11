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Картинки дня: 11 февраля 2019 года, понедельник

Певица Дуа Липа с наградами "Грэмми" в номинациях "Лучший новый артист" и "Лучшая танцевальная запись".

Алекс Родригес и Дженнифер Лопес на церемонии вручения премий Грэмми.

Мотоциклист лишился своего груза в ходе уличных беспорядков в Гаити.

В центре Мадрида прошла акция сторонников правых партий Испании, протестующих против политики правительства в отношении сепаратистов Каталонии.

Сборная России по хоккею одержала волевую победу над чехами в заключительном матче третьего этапа Евротура со счетом 3:1.

Участники политической акции "Марш материнского гнева", состоявшейся в Москве.

Раненный сторонник уличного движения "желтые жилеты" во время беспорядков в центре Парижа.

В Киеве прошел форум "Открытый диалог" Петра Порошенко, на котором он представип свою предвыборную программу.
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