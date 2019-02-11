Картинки дня: 11 февраля 2019 года, понедельник

Певица Дуа Липа с наградами "Грэмми" в номинациях "Лучший новый артист" и "Лучшая танцевальная запись".
Алекс Родригес и Дженнифер Лопес на церемонии вручения премий Грэмми.
Мотоциклист лишился своего груза в ходе уличных беспорядков в Гаити.
В центре Мадрида прошла акция сторонников правых партий Испании, протестующих против политики правительства в отношении сепаратистов Каталонии.
Сборная России по хоккею одержала волевую победу над чехами в заключительном матче третьего этапа Евротура со счетом 3:1.
Участники политической акции "Марш материнского гнева", состоявшейся в Москве.
Раненный сторонник уличного движения "желтые жилеты" во время беспорядков в центре Парижа.
В Киеве прошел форум "Открытый диалог" Петра Порошенко, на котором он представип свою предвыборную программу.