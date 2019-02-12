Картинки дня: 12 февраля 2019 года, вторник
Китайский военный стоит под снегом на площади Тяньаньмэнь в Пекине.
Сторонник Дональда Трампа надел костюм Стены на мероприятие с участием президента США.
Американские пограничники вылавливают нелегалов возле границы с Мексикой.
Актер Кристиан Бэйл на красной дорожке Берлинского кинофестиваля.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыл в Турцию с рабочим визитом.
Поезд огибает Енисей в зимней тайге под Красноярском.
В Тегеране жгли американские флаги в 40-летнюю годовщину Исламской революции.
Гуляния по случаю Нового года по лунному календарю устроила китайская диаспора Лондона.
Пёстрые носки с изображением различных пород собак выставлены на продажу на крупнейшей выставке этих домашних питомцев в Нью-Йорке.