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Картинки дня: 12 февраля 2019 года, вторник

Китайский военный стоит под снегом на площади Тяньаньмэнь в Пекине.

Сторонник Дональда Трампа надел костюм Стены на мероприятие с участием президента США.

Американские пограничники вылавливают нелегалов возле границы с Мексикой.

Актер Кристиан Бэйл на красной дорожке Берлинского кинофестиваля.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыл в Турцию с рабочим визитом.

Поезд огибает Енисей в зимней тайге под Красноярском.

В Тегеране жгли американские флаги в 40-летнюю годовщину Исламской революции.

Гуляния по случаю Нового года по лунному календарю устроила китайская диаспора Лондона.

Пёстрые носки с изображением различных пород собак выставлены на продажу на крупнейшей выставке этих домашних питомцев в Нью-Йорке.
Новости 24
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