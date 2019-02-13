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Картинки дня: 13 февраля 2019 года, среда

Модель готовится к выходу на очередной показ Недели моды в Нью-Йорке.

Участники уличных беспорядков в столице Гаити.

Устроители свадебной фотосессии суетятся вокруг молодоженов в центре Пекина.

Соревнования по параллельному командному слалому на кубке мира по горнолыжному спорту.

Сторонники оппозиционного "президента" Венесуэлы Хуана Гуаидо несут его портреты на шествии в Каракасе.

Глава МИД РФ Сергей Лавров побеседовал с участниками межпалестинской встречи, которая проходит в Москве с 11 по 13 февраля.

Члены жюри престижной нью-йоркской выставки собак проводят оценку пса породы корги.

Зеваки рассматривают последствия ночного пожара в одном из отелей столицы Индии.

Министр обороны России Сергей Шойгу провел в Анкаре переговоры с министром обороны Турции Хулуси Акаром.
Новости 24
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