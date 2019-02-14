Картинки дня: 14 февраля 2019 года, четверг

Во время приготовления к торговым переговорам делегаций США и Китая в Пекине.

Футболисты амстердамского "Аякса" празднуют забитый в ворота "Реала" мяч во время игры 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Владимир Путин и Александр Лукашенко с сыном Николаем прокатились на горнолыжных склонах в Красной поляне.

Сборная России сражается с соперниками в финальной стадии командного чемпионата Европы по бадминтону.

Сторонники "Народной демократической партии" на улицах столицы Нигерии, где готовятся провести выборы в парламент.

Таблички с новым наименованием "Республика Северная Македония" установлены на границе с Грецией.

За 13 февраля в Москве выпало треть месячной нормы осадков.

Пассажир спит в помещении аэропорта Брюсселя, где десятки авиарейсов были отменены из-за национальной забастовки.

Модель на показе коллекции Blonds в рамках Недели моды в Нью-Йорке.