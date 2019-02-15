Картинки дня: 15 февраля 2019 года, пятница

Во Флориде почтили память жертв массового убийства школьников 14 февраля 2018 года, когда погибло 17 подростков.

Автомобиль пилота серии "Наскар" Кори Лажуа во время очередного гоночного этапа.

Нелегальные беженцы из стран Центральной Америки переходят реку Рио-Гранде и ждут, пока из подберут пограничные поздразделения США.

Британской актрисе Шарлотте Рэмплинг вручили почетного "Золотого медведя" на престижном Берлинском кинофестивале.

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы «Краснодар» и «Байер» сыграли в безрезультативную ничью 0:0.

Президент России Владимир Путин вышел в четверг вечером на татами спортивного центра "Юг-Спорт" в Сочи и потренировался с членами сборной России по дзюдо.

Начиненный взрывчаткой автомобиль террористов протаранил колонну индийских военных в штате Кашмир, в результате более 40 человек погибли на месте.

В Сочи состоялся трехсторонний саммит с участием лидеров России, Турции и Ирана, основной темой которого стало урегулирование конфликта в Сирии.

Премьер-министра Албании Эди Раму облили чернилами во время обсуждения в парламенте ратификации протокола о вступлении Северной Македонии в НАТО.