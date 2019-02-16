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Картинки дня: 16 февраля 2019 года, суббота

Небо над Лапландией раскрасило северное сияние

Дочь Дональда Трампа Иванка прибыла в Мюнхен на международную конференцию по безопасности в качестве советника американского президента

Китайские моржи спародировали Танец маленьких лебедей

В Лондоне открылась Неделя высокой моды

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко сыграли в хоккей на льду спорткомплекса «Шайба» в Сочи. Матч имел тренировочный характер, поэтому он прошел без зрителей на трибунах

В Лондоне зацвели первые подснежники

Умелый дворник расчистил хоккейную коробку от снега так, что получился лик Моны Лизы

В Лос-Анджелесе идет подготовка к церемонии вручения премии "Оскар"

Басманный суд Москвы продлил на 72 часа срок задержания основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви по делу о хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный"
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