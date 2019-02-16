Картинки дня: 16 февраля 2019 года, суббота

Небо над Лапландией раскрасило северное сияние
Дочь Дональда Трампа Иванка прибыла в Мюнхен на международную конференцию по безопасности в качестве советника американского президента
Китайские моржи спародировали Танец маленьких лебедей
В Лондоне открылась Неделя высокой моды
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко сыграли в хоккей на льду спорткомплекса «Шайба» в Сочи. Матч имел тренировочный характер, поэтому он прошел без зрителей на трибунах
В Лондоне зацвели первые подснежники
Умелый дворник расчистил хоккейную коробку от снега так, что получился лик Моны Лизы
В Лос-Анджелесе идет подготовка к церемонии вручения премии "Оскар"
Басманный суд Москвы продлил на 72 часа срок задержания основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви по делу о хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный"