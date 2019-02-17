Картинки дня: 17 февраля 2019 года, воскресенье

В Ницце проходит ежегодный карнавал, где главным событиемпраздника является шествие гигантских кукол

Победителями 69-го кинофестиваля в Берлине стали два китайских актера Ван Цзиньчун и Юн Мэй, сыгравшие в фильме «Прощай, мой сын»

Сильный шторм обрушился на побережье Норвегии

Не менее девяти человек погибли при пожаре в трущобах в Бангладеш

Полиция задержала 39 человек на демонстрации «желтых жилетов» в Париже

В Барселоне прошла массовая демонстрация протеста против судебного процесса по делу двенадцати лидеров сепаратистов

На автосалоне в Торонто показали 5000-сильный Devel Sixteen

Часть кровли и перекрытия обрушились в Санкт-Петербургском национальном исследовательском университете информационных технологий

В Зимбабве в результате проливных дождей оказались затоплены две шахты, где была организована нелегальная добыча золота