Картинки дня: 18 февраля 2019 года, понедельник

В Минске на территории бригады специального назначения внутренних войск прошел семейно-спортивный праздник "Зимние забавы"
В США произошла массовая авария во время гонки серии Monster Energy NASCAR Cup — Daytona 500
В Венеции начался традиционный карнавал. Праздник открылся парадом гондол на главном городском канале
Фанаты Сэнт-Этьена устроили на матче их команды против ПСЖ дымовое шоу
На Неделе моды в Лондоне прошел показ Вивьен Вествуд
в Ницце продолжается грандиозный карнавал. Он стал уже 135 по счету
В столице Гаити Порт-о-Пренсе проходят массовые манифестации. Местные жители призывают действующее правительство и президента страны Жовенеля Моиза подать в отставку
Вандалы второй раз за месяц осквернили надгробный памятник немецкому философу, социологу и экономисту Карлу Марксу на Хайгейтском кладбище в Лондоне
Сотрудник компании в американском штате Иллинойс, занимающейся производством клапанов, застрелил пять человек после увольнения