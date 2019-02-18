Картинки дня: 18 февраля 2019 года, понедельник

В Минске на территории бригады специального назначения внутренних войск прошел семейно-спортивный праздник "Зимние забавы"

В США произошла массовая авария во время гонки серии Monster Energy NASCAR Cup — Daytona 500

В Венеции начался традиционный карнавал. Праздник открылся парадом гондол на главном городском канале

Фанаты Сэнт-Этьена устроили на матче их команды против ПСЖ дымовое шоу

На Неделе моды в Лондоне прошел показ Вивьен Вествуд

в Ницце продолжается грандиозный карнавал. Он стал уже 135 по счету

В столице Гаити Порт-о-Пренсе проходят массовые манифестации. Местные жители призывают действующее правительство и президента страны Жовенеля Моиза подать в отставку

Вандалы второй раз за месяц осквернили надгробный памятник немецкому философу, социологу и экономисту Карлу Марксу на Хайгейтском кладбище в Лондоне

Сотрудник компании в американском штате Иллинойс, занимающейся производством клапанов, застрелил пять человек после увольнения