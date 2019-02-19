Фотогалереи
Картинки дня: 19 февраля 2019 года, вторник

В Тверской области начал курсировать туристический ретро-поезд

Сегодня ночью жители Земли смогли наблюдать главное суперлуние 2019 года

В Лондоне продолжает свою работу Неделя высокой моды

В Китае проходит грандиозный фестиваль света

Первая ракетка мира Новак Джокович признан лучшим спортсменом 2018 года по версии премии Laureus

У Белого дома прошли протесты против режима чрезвычайного положения на границе с Мексикой

Беспорядки на Гаити достигли своего апогея. Жители столицы взяли под свой контроль улицы и потребовали немедленной отставки главы государства Жовенеля Моиза

В индийском городе Бенгалор потерпели крушение два самолёта авиационной пилотажной группы ВВС страны «Сурья Киран»
Новости 24
В России объем хищений с платежных карт за 2018 год увеличился на 44%
Мать потерявшегося в «Лосином острове» мальчика могла намерено оставить его в лесу
Госдума приняла законопроект о паллиативной помощи
В Москве из фуры на ходу выпали бордюры
Лавров заявил, что блокировка аккаунтов RT в Facebook является примером давления на российские СМИ
Росздравнадзор изъял из продажи медицинский препарат "Эпистат"
Богданов: ИГ* превращается в вербовочную сеть
Queen выступит на вручении премии «Оскар»
В римском аэропорту произошел пожар
Мадуро осудил Трампа за речь в "нацистском духе"
Никита Кучеров признан первой звездой дня в НХЛ
Госдума вступилась за должников по ипотеке
Володин заявил, что ответственность за фейковые новости распространится и на владельцев СМИ
Россия обошла Саудовскую Аравию по объему добычи нефти
Курс рубля укрепился по отношению к евро и доллару