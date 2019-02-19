Картинки дня: 19 февраля 2019 года, вторник
В Тверской области начал курсировать туристический ретро-поезд
Сегодня ночью жители Земли смогли наблюдать главное суперлуние 2019 года
В Лондоне продолжает свою работу Неделя высокой моды
В Китае проходит грандиозный фестиваль света
Первая ракетка мира Новак Джокович признан лучшим спортсменом 2018 года по версии премии Laureus
У Белого дома прошли протесты против режима чрезвычайного положения на границе с Мексикой
Беспорядки на Гаити достигли своего апогея. Жители столицы взяли под свой контроль улицы и потребовали немедленной отставки главы государства Жовенеля Моиза
В индийском городе Бенгалор потерпели крушение два самолёта авиационной пилотажной группы ВВС страны «Сурья Киран»