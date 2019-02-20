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Картинки дня: 20 февраля 2019 года, среда

Буддийские монахи в храме Ват Пхра Дхаммакая в праздник Макха Буча почтили память 1250 человек, которых Будда первыми посвятил в монахи

Во время празднования Фестиваля фонариков на Тайване произошел крупный пожар

В рамках Недели моды в Лондоне прошел показ PushButton

Экипаж новой экспедиции на МКС приступил к сдаче экзаменов

Во Франции на 86-м году жизни скончался знаменитый модельер Карл Лагерфельд

На авиабазе Йелаханка в Бангалоре потерпели крушение 2 самолета пилотажной группы ВВС во время подготовки к авиасалону Aero India 2019

Сегодня ночью жители Земли смогли наблюдать главное суперлуние 2019 года

Во Франции вандалы осквернили 80 могил на еврейском кладбище

Минкультуры намерено восстановить дворцово-парковый ансамбль «Ропша» на юге Санкт-Петербурга в рамках государственно-частного партнерства
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МИД РФ предупредил россиян о митингах в Барселоне 21 февраля
Досудебные слушания по делу Гона пройдут в окружном суде Токио
В США неизвестные написали #MeToo на памятнике "Поцелуй на Таймс-сквер"
Лавров: Запад «засасывает» Балканы в НАТО, не считаясь с волей народов региона
Во Франции борьбу на световых мечах признали официальным видом спорта
Часть крыши обрушилась в школе в Можайском районе Подмосковья
Росстат сообщил о снижении реальных доходов россиян в январе
Президент Сербии обсудит "Турецкий поток" с главой "Газпрома"
Экс-помощника Макрона поместили под стражу
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В Японии отказались признавать размещение Aegis Ashore нарушением ДРСМД
Госдума приняла около 90% законов для реализации прошлогоднего послания президента РФ
Порошенко заявил, что "лично выносил" тела погибших с Майдана
Абэ заявил, что Япония пока не добилась нужного результата на переговорах с Россией