Картинки дня: 20 февраля 2019 года, среда

Буддийские монахи в храме Ват Пхра Дхаммакая в праздник Макха Буча почтили память 1250 человек, которых Будда первыми посвятил в монахи
Во время празднования Фестиваля фонариков на Тайване произошел крупный пожар
В рамках Недели моды в Лондоне прошел показ PushButton
Экипаж новой экспедиции на МКС приступил к сдаче экзаменов
Во Франции на 86-м году жизни скончался знаменитый модельер Карл Лагерфельд
На авиабазе Йелаханка в Бангалоре потерпели крушение 2 самолета пилотажной группы ВВС во время подготовки к авиасалону Aero India 2019
Сегодня ночью жители Земли смогли наблюдать главное суперлуние 2019 года
Во Франции вандалы осквернили 80 могил на еврейском кладбище
Минкультуры намерено восстановить дворцово-парковый ансамбль «Ропша» на юге Санкт-Петербурга в рамках государственно-частного партнерства