Картинки дня: 21 февраля 2019 года, четверг

В Йосемитском национальном парке в эти дни можно наблюдать необычное явление: оранжевое свечение воды от закатного солнца. Уникальный оптический эффект, который превращает водопад в огненную реку, можно наблюдать только в течение нескольких дней февраля

По улицам Ниццы прошел карнавал с ростовыми куклами известных политиков

На Неделе моды в Милане прошел показ Moncler

Xiaomi представила новый флагманский смартфон Mi 9. Смартфон оснащен тройной камерой с разрешением 48, 12 и 16 мегапикселей и новым восьмиядерным процессором Snapdragon 855

В Центре подготовки космонавтов прошли итоговые тренировки космонавтов на тренажерах пилотируемого космического корабля «Союз МС» и российского сегмента МКС. Межведомственная комиссия по их результатам дала заключение о готовности экипажа к полету

Крупный пожар в столице Бангладеш унес жизни 70 человек. Огонь вспыхнул в помещении, где хранились химикаты, пламя стремительно распространилось на ближайшие дома

Между городами Осташков и Бологое курсирует необычный поезд. Состав приводит в движение настоящий паровоз, а рядовая поездка превращается в настоящее путешествие

Северо-Восток США завалило снегом

Владимир Путин в Кремле вручил главе Международной федерации футбола Джанни Инфантино орден Дружбы за помощь в организации и проведении чемпионата мира в России